شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الفتح لتضميد الجراح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يستضيف فريق الاتفاق نظيره الفيصلي مساء اليوم (السبت) ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عند الساعة 6:15 على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، كما يحل فريق الأهلي ضيفاً على نظيره الفتح عند الساعة 6:20 على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

وفي الدمام، على ذكرى الريمونتادا التاريخية في الموسم الماضي للفريق العنابي الذي حول تأخره 1/‏ 3 أمام الاتفاق إلى انتصار بنتيجة 4/‏ 3، وجاء هدفان منها ما بعد الدقيقة 90، يلتقي الفريقان مجدداً في اللقاء الخامس عشر تاريخياً بينهما، حيث انتصر الاتفاق في 5 مباريات، فيما انتصر الفيصلي في 6 مباريات، وفرض الفيصلي تفوقه على الاتفاق في الموسم الماضي بعد أن فاز عليه ذهاباً وإياباً، فيما تعادلا في 4 لقاءات، وأحرز لاعبو الفيصلي 24 هدفاً، جاءت 9 منها في الموسم الماضي فقط، ليتساوى مع هجوم الاتفاق الذي أحرز أيضاً 24 هدفاً في شباك الفيصلي.

ويدخل الاتفاق هذا اللقاء برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين وخسارة وحيدة وأحرز مهاجموه 9 أهداف جاءت 6 منها في المواجهة الأخيرة أمام الحزم، فيما تلقت شباكه هدفين فقط، فيما يدخل فريق الفيصلي وفي رصيده 5 نقاط من فوز وتعادلين، ويملك هجومه 3 أهداف فيما تلقت شباكه هدفين.

وفي الأحساء، يواجه الفتح ضيفه الأهلي في اللقاء رقم 21 الذي يجمع الفريقين في دوري المحترفين وفاز الأهلي في 12 لقاء، فيما حقق الفتح الفوز في 4 مواجهات، وانتهت 4 لقاءات بالتعادل الإيجابي، اثنان منها بنتيجة 3/‏ 3 ولم يظهر التعادل السلبي مطلقاً في المواجهات السابقة، ولم تغب الأهداف عن جميع لقاءاتهما في الدوري، سجل الأهلي في شباك الفتح 47 هدفاً، بينما أحرز الفتح 21 هدفاً. ويدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الفتح هذا اللقاء وفي رصيده صفر من النقاط ويحتل المركز السادس عشر والأخير بعد أن تلقى 3 خسائر وسجل هجومه 3 أهداف وولج مرماه 6 أهداف، فيما يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء بعد أن أقال مدربه برانكو وحل بدلاً عنه المدرب الوطني صالح المحمدي، ويملك الفريق 4 نقاط ومثلها من الأهداف التي له وعليه.