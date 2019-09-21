الجبال يطالب بعدم التفريط بالنقاط

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) طالب مدرب فريق الفتح فتحي الجبال لاعبي فريقه في الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة الأهلي اليوم (السبت) ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير طالب مدرب فريق الفتح فتحي الجبال لاعبي فريقه في الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة الأهلي اليوم (السبت) ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمضاعفة الجهد والعطاء واستثمار واستغلال الفرص وعدم التفريط بنتيجة اللقاء والظهور بأداء يليق بالفريق النموذجي والعودة إلى المسار السليم. وعلى الصعيد الميداني اختتم فريق الفتح تدريباته اليومية مساء أمس على ملعبه الرئيسي بالأحساء استعدادا لمواجهة اليوم أمام الأهلي، وبدأت التدريبات بالإحماء بقيادة المدير الفني فتحي الجبال، حيث تركزت على النواحي التكتيكية التي تمثلت في مناورة على مساحة نصف الملعب بهدف الاستحواذ على الكرة والضغط على حاملها بلعب الكرة من لمستين، فيما قسم «الجبال» اللاعبين إلى مجموعتين أقيمت من خلالهما مناورة عبر مساحة ثلث الملعب، حيث توقف اللعب أكثر من مرة بهدف التوجيه والتطبيق السليم، واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة.



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