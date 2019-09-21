شكرا لقرائتكم خبر عن «العدالة» ينتظر جاهزية ملعبه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) aja5005 @

أكد محبو نادي العدالة الصاعد حديثاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يقع مقره في بلدة الحليلة «إحدى القرى الشرقية لمحافظة الأحساء»، ثقتهم وتفاؤلهم الكبير بوقفة رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع ناديهم واتخاذ قرار يُسعد كافة أبناء القرية من خلال التوجيه بمنشأة خاصة بنادي العدالة أو تجهيز ملعب خاص بالنادي يُجري عليه الفريق تدريباته في بلدة الحليلة.

وحظيت المنشآت الرياضية في المنطقة الشرقية بدعم واهتمام خاص من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حيث سبق أن قام بزيارة لاستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام مطلع شهر سبتمبر الجاري، وتابع مباراة المنتخب الوطني الأول أمام منتخب مالي، كما تفقد كافة أرجاء الملعب والخدمات المقدمة للجماهير، وهو ذات الحال الذي تحتاجه بقية الملاعب والمدن الرياضية في كافة أرجاء المملكة التي تجد حرصاً ومتابعة مستمرة من قبل الهيئة العامة للرياضة.

من جانبه ثمن رئيس نادي العدالة المهندس عبدالعزيز المضحي وقفة رئيس هيئة الرياضة مع كافة أندية الوطن ونادي العدالة من خلال اهتمامه بوضع منشأة النادي الذي صعد للتو إلى دوري المحترفين، وقدم نتائج مميزة في الجولات الثلاث الأولى من الدوري.

ويعاني فريق العدالة منذ فترة طويلة من عدم الاستقرار بسبب سوء البنية التحتية لملعب النادي الذي يفتقر إلى العديد من الاحتياجات، ومن أبرزها تآكل العشب وضعف الإنارة، ما يجبر إدارة الفريق على الاستعانة بملاعب أخرى، وفي حال عدم توفر ملاعب يتم استئجار ملعب ذي عشب صناعي لتأدية التدريبات اليومية، وهذا ما حدث للفريق في الموسم الماضي عندما كان في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، وكذلك في بداية الموسم الحالي، بعد أن قام المدرب إسكندر القصري بتأجيل انطلاقة التدريبات لعدم توفر ملاعب يتدرب عليها الفريق العدلاوي.