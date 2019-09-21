شكرا لقرائتكم والد الطفل أدهم الكيكى المتوفى : ابنى مات ولفوه بعلم الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسعد الكيكى تفاصيل وفاة ابنه أدهم إثر حادث سير خلال توجهه لملعب برج العرب لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك.

قال الكيكى فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم إنه خلال ذهابه لحضور المباراة اختلت أحد عجلات السيارة الأمر الذى ادى إلى انقلابها ووفاة ابنه وتعرض ابننته للكسور فى قدمها.

أضاف الكيكى أن ابنه وضعوه فى علم الزمالك بعد وفاته.

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وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

ويُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.

ويعد النادى الأهلى الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 11 مرة وثلاث مرات للزمالك ومرتين واحدة للمقاولون العرب والأخرى لحرس الحدود.