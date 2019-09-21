شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يوجه رسالة إلى ميتشو بعد ضياع لقب السوبر أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك رسالة إلى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض بعد ضياع لقب السوبر المحلى أمام الأهلى.
قال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" أنا لست حزينا والأهم أن تستفيد من الأخطاء هذه مباراة وانتهت".
تابع رئيس الزمالك :" إذا كنت بدأت بتشكيل الشوط الثانى كانت الأمور ستختلف".
وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.
ويُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.
ويعد النادى الأهلى الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 11 مرة وثلاث مرات للزمالك ومرتين واحدة للمقاولون العرب والأخرى لحرس الحدود.
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