شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : أبارك للأهلي وجماهيره على السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على تهنئة الأهلى وجماهيره على التتويج بلقب السوبر المحلى.

قال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" ببارك للأهلي وجماهيره على الكأس".

أضاف رئيس الزمالك :" الزمالك كسب 3 بطولات والأهلي كسب بطولتين".

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وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

ويُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.

ويعد النادى الأهلى الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 11 مرة وثلاث مرات للزمالك ومرتين واحدة للمقاولون العرب والأخرى لحرس الحدود.