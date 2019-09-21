مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت...

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جدة - عمرو شويل ينطلق اليوم الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، بإقامة 3 مباريات في افتتاح المسابقة اليوم السبت الموافق 21 / 9 / 2019 ، إذ تقام مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة الجونة والاسماعيلى على ستاد الجونة ومباراة بيراميدز وانبى على ستاد الدفاع الجوى

موعد مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب

تقام مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب فى تمام الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة فى ظل الشكل الجديد للفريقين ومن جانبه طالب البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للطلائع لاعبيه بضرورة تحقيق ضربة بداية موفقة بخطف النقاط الثلاث لاسيما أن المباراة تقام على ملعبهم .

ويتسلح طلائع الجيش فى مباراة الليلة بالصفقات الجديدة التى عقدها وهى عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة وحسام باولو من الداخلية وإستعارة عمرو جمال وأحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت.

ومن جانبه شدد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون على لاعبيه ضرورة عدم التفريط في أي نقطة مع انطلاق الموسم الجديد من أجل تحقيق الهدف بالوصول إلى المربع الذهبي للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

ويتسلح ذئاب الجبل بتسعة صفقات جديدة هى هم النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك الذى انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى الليبى السابق فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.

موعد مباراة الجونة والإسماعيلى

تقام مباراة الجونة والاسماعيلى فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد الجونة فى مواجهة مثيرة لاسيما مع ثورة التغيير التى أحدثتها إدارة الناديين استعداداً للموسم الجديد سواء على صعيد الصفقات الجديدة أو الأجهزة الفنية

ويظهر فى مباراة الجونة والاسماعيلى الليلة الثنائى الصربى ميودراج ونيبوشا لأول مرة ضمن منافسات الدوري المصرى حيث تولى الأول مسئولية الدراويش بينما يقود الثانى تدريب الجونة.

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ويتسلح فريق الجونة بتشكيلة مدججة من نجوم الأهلى حيث تعاقد الفريق مع عمرو بركات، باسم علي ، إسلام محارب، عمرو عبد الفتاح عموري، إسلام عبد النعيم، ناصر ناصر، محمد نجيب، عمرو سعداوي ، عمر رضوان، أحمد أباظة – أحمد حمدى ، أكرم توفيق وياسر ريان ومحمود الجزار بالاضافة إلى أحمد صبحي، والتر بواليا، الان تشيمابادي ،

وعلى نفس الوتيرة يعول الاسماعيلى كثيراً على لاعبيه الجدد لخطف الفوز فى إفتتاحية الدوري حيث تعاقد الدراويش مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك

موعد مباراة بيراميدز وإنبى

تقام مباراة بيراميدز وإنبى فى تمام الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوى ويعود الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز للظهور فى الدوري المصرى منذ نهاية رحلته مع الدراويش طامعاً فى تحقيق ضربة بداية موفقة للفريق السماوى لاسيما بعد خسارة لقب كأس مصر فى المباراة النهائية لصالح الزمالك ويتسلح بيراميدز بالصفقات الجديدة التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى وهى محمد عطوة، طارق طه ابراهيم حسن ،عبده لومالا، جون انطوي محمود حماده، احمد علي احمد حموي اسلام عيسي – ويلفريد كانون – التونسي عمر لعيوني.

على الجانب الأخر حافظ على ماهر المدير الفنى لأنبى على موقعه فى تدريب الفريق البترولى منذ الموسم الماضى حيث طالب لاعبيه بخطف النقاط الثلاث وإستغلال الحالة النفسية المتراجعة لبيراميدز.

وتعاقد نادى إنبى مع محمد رزق من نادى بيراميدز بشكل نهائى وكذلك حميد ماو وأحمد العجوز ثنائى بتروجت، بجانب مصطفى صفوت لاعب كهرباء الإسماعيلية بالإضافة لتجديد استعارة محمد أشرف روقة من الزمالك، استعارة محمود صلاح من بيراميدز واستعارة محمد شريف من الأهلى بالإضافة إلى عودة أسامة جلال من الإعارة لنادى مصر المقاصة بالإضافة إلى المهاجم عمرو ناصر ولاعب الوسط المهاجم عبد الرحمن عماد والثنائى قادمان إلى البترولى من المقاولون العرب بجانب البوروندى فيستون عبد الرازق مهاجم قادم من شبيبة القبائل الجزائرى.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.