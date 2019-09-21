شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة يطير إلى اليابان لخوض معسكر إعدادا لكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تطير اليوم السبت ، بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى هيروشيما للدخول فى معسكر مغلق إستعدادا لكأس العالم المحدد له الفترة من 1 و حتى 15 أكتوبر المقبل باليابان .
ضمت قائمة اللاعبين كلا من ، عبد الله عبد السلام و حسام يوسف و أحمد صلاح و هشام يسرى و محمد عادل و رشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن و أحمد سعيد وعمر نجيب و أحمد ضياء و محمود منصور و أحمد عبد العال و محمد رضا.
كان شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات القومية بإتحاد الطائرة أكد على أنه توجد محاولات للحاق اللاعب مصطفى دبشة بالبعثة بعد إنهاء إجراءات تصريح السفر .
فيما يضم الجهاز الفنى كلا من ، شريف الشمرلي مدير الفريق وچيدو ڤيرميلون مدير فني وأحمد عاشور مدرب عام و سامح ظلام علاج طبيعي ورجب قطب محلل .
وخاض منتخب الطائرة معسكرا مغلقا فى إسبانيا مؤخرا، شهد تلقى الفراعنة الهزيمة من المنتخب الإسبانى فى 3 لقاءات، إلا أنها تعد تجربة قوية فى ظل الإعداد للمنافسة الكبرى، حيث من المقرر أن تغادر البعثة إلى هيروشيما صباح غدا السبت .
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الطائرة يطير إلى اليابان لخوض معسكر إعدادا لكأس العالم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.