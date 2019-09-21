شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة يطير إلى اليابان لخوض معسكر إعدادا لكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير اليوم السبت ، بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى هيروشيما للدخول فى معسكر مغلق إستعدادا لكأس العالم المحدد له الفترة من 1 و حتى 15 أكتوبر المقبل باليابان .

ضمت قائمة اللاعبين كلا من ، عبد الله عبد السلام و حسام يوسف و أحمد صلاح و هشام يسرى و محمد عادل و رشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن و أحمد سعيد وعمر نجيب و أحمد ضياء و محمود منصور و أحمد عبد العال و محمد رضا.

كان شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات القومية بإتحاد الطائرة أكد على أنه توجد محاولات للحاق اللاعب مصطفى دبشة بالبعثة بعد إنهاء إجراءات تصريح السفر .

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فيما يضم الجهاز الفنى كلا من ، شريف الشمرلي مدير الفريق وچيدو ڤيرميلون مدير فني وأحمد عاشور مدرب عام و سامح ظلام علاج طبيعي ورجب قطب محلل .

وخاض منتخب الطائرة معسكرا مغلقا فى إسبانيا مؤخرا، شهد تلقى الفراعنة الهزيمة من المنتخب الإسبانى فى 3 لقاءات، إلا أنها تعد تجربة قوية فى ظل الإعداد للمنافسة الكبرى، حيث من المقرر أن تغادر البعثة إلى هيروشيما صباح غدا السبت .