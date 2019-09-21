شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك بعد ضياع السوبر أمام الأهلى : أوباما لازم يريح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مستوى يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض فى لقاء السوبر أمام الأهلى.

قال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" يوسف أوباما لازم يريح شوية ".

وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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ويُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.

ويعد النادى الأهلى الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 11 مرة وثلاث مرات للزمالك ومرتين واحدة للمقاولون العرب والأخرى لحرس الحدود.