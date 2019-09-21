كيف علق مارتن لاسارتي على تتويج الأهلي بالسوبر...

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جدة - عمرو شويل علق الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي على تتويج الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3 / 2. قام لاسارتي عبر حسابه على انستجرام بنشر صورته وهو يرتدي قميص الأهلي لتهنئة الجماهير الحمراء باللقب. كما حرص لاسارتي على تهنئة خليفته في تدريب الأهلي السويسري رينيه فايلر بنشر صورته قائلا، "big boss". وأحرز ثلاثية الأهلي جونيور أجايي "هدفين" وحسين الشحات، بينما أحرز ثنائية الزمالك محمود علاء "هدفين" من ركلتي جزاء. Advertisements وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول من مباراة السوبر، قبل أن يسيطر الزمالك على مجريات الشوط الثاني.

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