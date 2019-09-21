شكرا لقرائتكم خالد الغندور : لاعبو الزمالك لم تستلم الميداليات تعاطفا مع الطفل المتوفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى خالد الغندور سبب عدم تسلم لاعبى الزملك ميداليات وصيف كأس السوبر أمام الأهلى.

قال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" لاعبو الزمالك لم تستلم الميداليات تعاطفا مع الطفل الزملكاوي الصغير الذى توفى".

وتوفى الطفل أدهم الكيكي إثر حادث سير أليم أثناء توجهه مع والده إلى ستاد برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر .

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وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

يُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.

يعد النادى الأهلى الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 11 مرة وثلاث مرات للزمالك ومرتين واحدة للمقاولون العرب والأخرى لحرس الحدود.