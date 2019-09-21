شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يمنح عضوية مجانية لعائلة الطفل أدهم الكيكى المتوفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك منح عائلة الطفل أدهم الكيكى المتوفى عضوية مجانية بالنادى الأبيض فضلا عن تحمله تكاليف علاج شقيقة أدهم المصابة.

قال رئيس الزمالك فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" كل علاج شقيقة الطفل الزملكاوي على حسابنا وعضوية مجانية لعائلة الطفل".

كشف مسعد الكيكى تفاصيل وفاة ابنه دهم إثر حادث سير خلال تواجهة لملعب برج العرب لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك.

قال الكيكى إنه خلال ذهابه لحضور المباراة اختلت أحد عجلات السيارة الأمر الذى ادى إلى انقلابها ووفاة ابنه وتعرض ابنته للكسور فى قدمها.

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وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

ويُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.

ويعد النادى الأهلى الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 11 مرة وثلاث مرات للزمالك ومرتين واحدة للمقاولون العرب والأخرى لحرس الحدود.