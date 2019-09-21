شكرا لقرائتكم سموحة تجبر الأهلي على الاستمرار بالإسكندرية بعد التتويج بالسوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على البقاء في الإسكندرية عقب انتهاء مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك التي أقيمت أمس الجمعة على ستاد برج العرب في الإسكندرية والذي توج فيه المارد الأحمر باللقب عقب الفوز بنتيجة 3 / 2 ، وجاء قرار الجهاز الفني بالبقاء في برج العرب بالإسكندرية عقب مباراة الزمالك في السوبر، بسبب ضيق الوقت قبل مباراة سموحة المحدد لها الاثنين المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019-2020 والمقرر إقامتها على برج العرب في الإسكندرية أيضاً.

ويعود أيمن أشرف مدافع الفريق للحسابات فى مواجهة سموحة، بعد غيابه عن مواجهة الزمالك فى السوبر بداعي الإيقاف، كما تعافى اللاعب من الإصابة التي لحقت به فى العضلة الخلفية والتي تعرض لها فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والتي جاءت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى ابطال افريقيا وحسمها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، فى الوقت الذي تبدو فرص المغربي وليد أزارو صعبة فى اللحاق بالمباراة، فى ظل استمرار معاناته من إصابة على مستوى الركبة، وهى التي التي أبعدته عن مباراة الزمالك أيضاً، كما يبدأ الثنائي سعد سمير ومحمد محمود فى الدخول تدريجياً فى حسابات الجهاز الفني للأهلى ،بعد تعافيهما بشكل كامل من الإصابة.