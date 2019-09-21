شكرا لقرائتكم معلول: الأهلي استحق لقب السوبر.. وهدفنا دوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف فى تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي دائمًا يضع عينيه على منصات التتويج، ولا يرض إلا بالمركز الأول، ومن ثم نجحنا اليوم في تحقيق هدفنا بالفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر.
وأكد معلول أن جميع لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية ولعبوا المباراة بثقة ووعي وأمامهم هدف واحد وهو الفوز بلقب كأس السوبر الذي يعد بطولة غالية تضاف لتاريخ النادي وتكتب في سجلات هذا الجيل من اللاعبين.
وأشار معلول إلى أن جميع اللاعبين لديهم رغبة قوية في الفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وإسعاد جماهير الأهلي التي تحملت الكثير بغياب الأميرة الإفريقية عن القلعة الحمراء طوال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا الجيل سيقاتل لحصد اللقب الإفريقي.
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