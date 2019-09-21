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معلول: الأهلي استحق لقب السوبر.. وهدفنا دوري الأبطال...

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جدة - عمرو شويل أكد التونسي على معلول الظهير الأيسر للأهلى،  أن فريقه استحق التتويج بالسوبر المحلي بعد الفوز 3/2 على منافسه التقليدي الزمالك في مباراة اليوم.

 

وأضاف فى تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي دائمًا يضع عينيه على منصات التتويج، ولا يرض إلا بالمركز الأول، ومن ثم نجحنا اليوم في تحقيق هدفنا بالفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر.

 

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وأكد معلول أن جميع لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية ولعبوا المباراة بثقة ووعي وأمامهم هدف واحد وهو الفوز بلقب كأس السوبر الذي يعد بطولة غالية تضاف لتاريخ النادي وتكتب في سجلات هذا الجيل من اللاعبين.

 

وأشار معلول إلى أن جميع اللاعبين لديهم رغبة قوية في الفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وإسعاد جماهير الأهلي التي تحملت الكثير بغياب الأميرة الإفريقية عن القلعة الحمراء طوال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا الجيل سيقاتل لحصد اللقب الإفريقي.

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