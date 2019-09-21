الاتحاد يستضيف الهلال في قمة ثأرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



بعد ثلاثة أيام فقط على مواجهتهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، تتجدد الليلة المواجهة بين اتحاد جدة والهلال عندما يلتقيان عند التاسعة و20 دقيقة بتوقيت الإمارات، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، لحساب الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

انتهى لقاء الثلاثاء الماضي هلالياً بثلاثية نقلت أزرق العاصمة إلى نصف نهائي دوري الأبطال، وأنهت مغامرة الاتحاد الذي ينتظر مباراة اليوم للثأر ومصالحة جماهيره بعد خسارتين متتاليتين أمام ضمك دورياً والهلال آسيوياً.

ويدخل الهلال باحثاً عن تعزيز تألقه ومواصلة قطار الانتصارات في الدوري بعد توقفه إجبارياً في فخ التعادل أمام الفيحاء 1-1 في الجولة الثالثة.

موقف الفريقين في الدوري يصب في مصلحة الهلال الذي يتقاسم الصدارة مع غريمه النصر بسبع نقاط بعد الجولة الثالثة، في حين يدخل الاتحاد ولديه 3 نقاط فقط من مباراتين بعد تأجيل لقائه مع التعاون.

على الورق أيضاً عناصر التفوق ترجح الفريق الأزرق الذي يدخل بسبعة أجانب عكس الاتحاد الذي تقلصت خياراته لستة لاعبين بعد قرار الاستغناء عن التشيلي خيمنيز.

وتعد المباراة منعطفاً مهماً لمستقبل مدرب الاتحاد سييرا الذي تدور حوله عديد الانتقادات بعد الخسارة من ضمك والهلال.

وضمن الجولة ذاتها يحل الأهلي ضيفاً على الفتح في الأحساء.