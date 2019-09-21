تحضيرات مكثفة لتحدي «سبينس دبي 92 للدراجات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت الاستعدادات لانطلاق الدورة السنوية العاشرة ل«تحدي سبينس دبي 92 للدراجات» لمسافة 100كم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويعد الحدث الأكبر من نوعه للهواة في الشرق الأوسط؛ حيث أقيمت صباح أمس، على مضمار القدرة أولى جولات التحدي التحضيرية ال3 لمسافة 45كم؛ وذلك بمشاركة 450 دراجاً.

وقال مورن فوري، مدير عام التسويق في سبينس: «تشكل الدورة السنوية العاشرة للتحدي علامة فارقة ل«سبينس»؛ حيث نما الحدث وتطور على مر السنين، واستقطب إليه الكثير من الدراجين من مستويات مختلفة، وجولة اليوم التحضيرية تعد مناسبة عائلية لقضاء يوم ممتع خارج المنزل، وستمنح هذه الجولات التحضيرية الثقة اللازمة للدراجين قبيل خوضهم التحدي الرئيسي».

وتمتع الدراجون والجمهور في نهاية الجولة بفعاليات قرية السباق وأنشطتها المتنوعة؛ احتفاء بالذكرى السنوية العاشرة للتحدي، وقدم سبينس دبي للمشاركين قائمة إفطار شهية، في حين قدمت سكودا المشروبات الرياضية الباردة إلى جميع الدراجين والمتفرجين. وكذلك توافر في المكان متجر ريفولشن سايكلس دبي للراغبين في استئجار دراجة من سائقي الدراجات حديثي العهد في هذه الرياضة مع تزويدهم بالنصح والإرشاد.

من جانبه، قال جاكوب سولك، مدير العلاقات العامة والتسويق في سكودا الشرق الأوسط: «إنها فرصة رائعة لتقديم الدعم لهذا الحدث الناجح والمشاركة في تعزيز هذه الرياضة، ونحن في سكودا نؤمن بالتوازن بين العمل والترفيه وبإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية للجميع، وهذا ما تحققه تماماً رياضة ركوب الدراجات، ونحن هنا لتقديم الدعم لهذا النمط من أسلوب الحياة».