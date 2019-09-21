شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة خالد سبيل بعد غياب طويل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الدقيقة 43، مشاركة خالد سبيل، بديلاً لعبدالرحمن علي في صفوف الوصل، بعد غياب طويل عن اللعب في الدوري. وكان آخر تواجد لسبيل في الدوري مع الوصل نفسه موسم 2016-2017، حيث شارك في 8 مباريات فقط، وبعدها غاب عن موسم 2017-2018 بسبب الإصابة، وكانت آخر مباراة مع «الإمبراطور» أمام الوحدة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2017.

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