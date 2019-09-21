الزمالك يتحمل تكاليف علاج أسرة "أدهم الكيكي".. وعضوية مجانية لـ"والده"

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي تحمل تكاليف علاج أسرة الطفل الزملكاوي المتوفى أدهم مسعد الكيكي. المتوفى أدهم مسعد الكيكي. كما قرر عمل عضوية مجانية لوالد الطفل ووالدته وشقيقته مقدما العزاء لأسرة الطفل ودعوة الأسرة لزيارة نادي الزمالك فى أقرب فرصة

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