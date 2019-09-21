اتحاد الكرة ينعى الطفل "أدهم الكيكي"

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الطفل أدهم الكيكي نجل احد مشجعي نادي الزمالك الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أثناء توجههما إلى ستاد برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر التي أقيمت بين فريقي الأهلي والزمالك

ودعا الاتحاد المصري المولى عز وجل أن يتغمد الولد بوافر رحمته ويلهم ذويهم الصبر الجميل.

وافته المنية إثر حادث سير أليم أثناء توجههما إلى ستاد برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر التي أقيمت بين فريقي الأهلي والزمالكودعا الاتحاد المصري المولى عز وجل أن يتغمد الولد بوافر رحمته ويلهم ذويهم الصبر الجميل.

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