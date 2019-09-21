عبد الحفيظ: الأهلي استحق الفوز بالسوبر عن جدارة

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك 3-2 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، وتتويجه رسميا بلقب السوبر المصري.

وقال عبدالحفيظ: ” الأهلي استحق الفوز باللقب عن جدارة، بعدما قدم اللاعبون مباراة قوية من البداية

وكان بإمكان الفريق أن يسجل أكثر من هدف خاصة في الشوط الأول”.

وأضاف مدير الكرة:” الفوز بالسوبر دفعة معنوية قوية في بداية الموسم، وأشكر كل اللاعبين حتي الذين كانوا خارج القائمة التي شاركت في المباراة، وجميع أفراد

الجهاز الفني”.وأشار عبدالحفيظ، إلى أن الأهلي واجه صعوبات كثيرة قبل هذه المباراة تمثلت في غياب أيمن أشرف ورامي ربيعة واصابة سعد سمير، إلى جانب إصابة محمود متولي وياسر ابراهيم خلال المباراة.

وأكد مدير الكرة، أن شخصية الأهلي دائما ما تفرض نفسها في كل الأوقات الصعبة، وهى التي تسيطر.

وأوضح سيد عبدالحفيظ، أن فريق الأهلي يجتهد دائما ويحترم جميع المنافسين، لذلك يحقق الفوز.