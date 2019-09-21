هنأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، جماهير المارد الأحمر عقب تحقيقه بطولة السوبر للمرة الـ11 في تاريخه، بعد تغلبه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين بستاد برج العرب ،محققا البطولة رقم 11 في تاريخه، بينما للزمالك 3 بطولات سوبر. تاريخه، بعد تغلبه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين بستاد برج العرب ،محققا البطولة رقم 11 في تاريخه، بينما للزمالك 3 بطولات سوبر. وكتب فايلر على حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام": "بداية جيدة، ومبروك لجماهير الأهلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من رينيه فايلر عقب حصد لقبه الأول مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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