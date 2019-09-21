حسام عاشور: الإصرار والعزيمة وراء تتويج الأهلي بالسوبر

قال حسام عاشور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن تتويج الفريق بلقب السوبر بعد الفوز على الزمالك 3/2 يؤكد عزم وإصرار اللاعبين على حصد البطولات هذا الموسم؛ لإسعاد الجماهير الوفية التي تساند النادي وتدعمه في مختلفالمواقف .
وأوضح عاشور أن اللاعبين كانوا ــ كعادتهم ــ على قدر المسئولية وتحملوا كافة الضغوط التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية ونجحوا في الفوز ببطولة غالية ومهمةفي بداية الموسم الكروي.
وأشار قائد الفريق إلى أن بطولة السوبر مهمة بالفعل؛ لأنها دافع قوي لتحقيق الهدف الأكبر وهو الفوز ببطولة إفريقيا الموسم الجاري.
وقال أن السوبر بداية قوية ولابد من استغلالها والجميع على قدر المسئولية ولابد وان نغلق هذه الصفحة من اجل الاستعداد لمباراة سموحة القادمة في الدوري.
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