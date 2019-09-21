رياضة | كلوب يصدم جماهير ليفربول بسبب أليسون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يصدم جماهير ليفربول بسبب أليسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول صدمة لجماهير الفريق الإنجليزي بشأن موعد عودة الحارس أليسون بيكر لحماية شباك الحمر مرة أخرى وذلك قبل مواجهة تشيلسي الأحد المقبل في الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية : "عاد نابي كيتا للتدريبات مع الفريق واليوم هو الظهور الأول له ي التدريبات الجماعية منذ إصابته كما أنه قد يشارك أمام تشيلسي".

وأضاف: "أليسون بيكر يكثف جهوده للتعافي في أقرب وقت وحقق تقدمًا كبيرًا في التعافي من إصابته كما أنه خاض جلسة جيدة بالأمس مع مدرب حراس المرمى، نتابع الأمر يومًا بعد يوم وسنرى مدى تطور حالته وسوف يبلغنا الجهاز الطبي بأي تحسن ولكن عودته إلى الفريق ليست وشيكة".

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً : " ديفوك أوريجي الذي يعاني من إصابة في الكاحل لن يكون جاهزًا لخوض مباراة تشيلسي".

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ويتصدر ليفربول حاليًا الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة في حين يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 8 نقاط.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت في مايو الماضي أن إدارة ليفربول الإنجليزي كانت استقرت بالفعل على ضم أولى صفقات الحمر في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وبديل أليسون بيكر.

وأفاد موقع ليفربول إيكو الإنجليزي بأن كتيبة يورجن كلوب أصبحت قريبة أكثر من أي وقت مضى للحصول على خدمات الحارس البولندي الشاب جاكوب أويرزينسكي مقابل 200 ألف جنية إسترليني، حيث يعتبر الحارس مطمع للكثير من الأندية الأوروبية مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي لكن إدارة الحمر نجحت في حسم الصفقة وجلبه من فريق نادي ليجا وارسو.

ويبلغ الحارس من العمر ستة عشر عاماً ونجح في تقديم مستويات رائعة مع فريقه وبدأ مسيرته مع الريدز في الموسم الحالي في فريق الرديف تحت ثمانية عشر عاماً.