رياضة | صامويل إيتو يصدم ميسي ورونالدينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صامويل إيتو يصدم ميسي ورونالدينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي السابق صدمة كبيرة لكلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الحالي والبرازيلي رونالدينيو نجم النادي الكتالوني السابق بعد اختياره لأفضل لاعب جاوره في الملاعب على مدار مشواره الاحترافي.

وكشف النجم الكاميروني بأن أفضل لاعب جاوره في مسيرته الكروية المليئة بالألقاب المحلية والقارية هو الإسباني أندريس إنيستا نجم الفريق الكتالوني وفيسيل الياباني الحالي.

وقال إيتو في مقابلة أجراها لإذاعة كادينا سير الإسبانية :" قلت في وقت سابق أن إنيستا هو أفضل لاعب لعبت بجواره وتدربت معه، بالطبع الناس سيصابوا بالدهشة كوني لم اختار ميسي أو رونالدينيو ولكن مع مرور الأيام ثبت صحة كلامي".

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ولعب النجم الكاميروني صامويل إيتو مع زميله أندريس إنيستا في برشلونة في الفترة ما بين عامي 2004 و2009 والتي شهدت تألق البلوجرانا على الصعيدين المحلي والقاري.

وكان صامويل إيتو أعلن اعتزاله كرة القدم في العام الحالي ونشر النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة قصيرة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، حيث نشر ميسي الرسالة رفقة صورة تجمعه مع أسطورة منتخب الكاميرون واصفًا إياه بالعبقري.

يذكر أن صامويل إيتو يعتبر واحد من أساطير كرة القدم الأفريقية، حيث توج بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء 4 مرات وهو رقم قياسي وكذلك تحصل صامويل إيتو على المركز الثالث أفضل لاعب في العالم لعام 2005 بعد كلاً من رونالدينيو وفرانك لامبارد.

ويمتلك صامويل إيتو العديد والعديد من الألقاب والأرقام المهمة في مسيرته ولعل واحد من أبرزها هو كونه الهدف التاريخي لبطولة كأس أمم أفريقيا برصيد 18 هدف.