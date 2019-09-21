رياضة | فيفا يهنئ الأهلي بلقب السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيفا يهنئ الأهلي بلقب السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التهنئة لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تتويجه ببطولة السوبر المحلي للمرة الـ11 في تاريخه ، بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “الأهلي بطل كأس السوبر المصري فاز 3-2 على الزمالك بعد مباراة مثيرة كاد الأبيض أن يعود فيها بالنتيجة في الشوط الثاني بعد هدفين متتاليين وتراجع الأهلي للحفاظ على النتيجة.