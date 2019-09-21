رياضة | منتخب السويس يفوز علي الرباط ويواجه ميجا سبورت وديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب السويس يفوز علي الرباط ويواجه ميجا سبورت وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس علي حساب نظيره فريق الرباط والانوار بخماسية نظيفة في لقاء أقيم علي ملعب فندق "ميركيور" بالإسماعيلية، مقر إقامة معسكر منتخب السويس، استعداداً للقسم الثاني.

إفتتح الأهداف باسم عادل وسجل ثاني الأهداف يوسف محمد وثالث الأهداف محمد عبودة وسجل الهدف الرابع علي حسين والخامس محمد ناجح

يذكر أن الفريق دخل معسكره بالاسماعيليه الاثنين الماضي وخاض عدد من المباريات الودية أمام الساحل السعودي وتعادل بدون أهداف ودكرنس وتعادل بدون أهداف والجبلين السعودي وتعادل بثلاثية لكل فريق وأمام الداخلية وخسر بهدفين واليوم فاز بخماسية ويختتم معسكره غدا بلقاء ميجا سبورت.

وأكد الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لمنتخب السويس أن جميع المباريات صعبة ولا يوجد فريق سهل في الموسم الجديد.

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وتابع ملاقاة الترسانة في أول مباراة ستكون بمثابة انطلاقه للفريق ومباراة ثقة ستعطينا دفعة قوية للمباريات المتتالية في حالة الفوز بها.

وتابع تم تدعيم الفريق جيدا هذا الموسم بمساعدة مجلس الادارة بقيادة الاستاذ ميدو هلال وأعضاء مجلس الإدارة ونسعي لتقديم موسم متميز يمحي ما قدمه الفريق الموسم الماضي ويعيد لجماهير السويس العاشقة لفريقها الامل من جديد

وبدأ الفريق السويسي فترة الإعداد مطلع شهر يوليو ولعب خلالها 12 مباراة قبل الدخول في معسكر الاسماعيلية والذي خاض به عدة مباريات ولعب أمام الساحل السعودي وتعادل بدون أهداف ودكرنس وتعادل بدون أهداف والجبلين السعودي وتعادل بثلاثية لكل فريق ثم خسارة أمام الداخلية بهدفين دون رد ثم فاز علي الرباط والانوار بخماسية نظيفة ويختتم معسكره بالاسماعيليه بلقاء ميجا سبورت.

ويقع منتخب السويس بالمجموعة الثانية، والتي تضم جمهورية شبين، الزرقا، المريخ، سيراميكا، النصر، كوكاكولا، الترسانة، النجوم، الداخلية، بتروجت.