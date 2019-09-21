رياضة | عبد الحفيظ: الأهلي يظهر شخصيته في الأوقات الصعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: الأهلي يظهر شخصيته في الأوقات الصعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك 3-2 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، وتتويجه رسميا بلقب السوبر المصري.

وقال عبدالحفيظ: ” الأهلي استحق الفوز باللقب عن جدارة، بعدما قدم اللاعبون مباراة قوية من البداية وكان بإمكان الفريق أن يسجل أكثر من هدف خاصة في الشوط الأول”.

وأضاف مدير الكرة:” الفوز بالسوبر دفعة معنوية قوية في بداية الموسم، وأشكر كل اللاعبين حتى الذين كانوا خارج القائمة التي شاركت في المباراة، وجميع أفراد الجهاز الفني”.

وأشار عبدالحفيظ، إلى أن الأهلي واجه صعوبات كثيرة قبل هذه المباراة تمثلت في غياب أيمن أشرف ورامي ربيعة واصابة سعد سمير، إلى جانب إصابة محمود متولي وياسر إبراهيم خلال المباراة.

وأكد مدير الكرة، أن شخصية الأهلي دائما ما تفرض نفسها في كل الأوقات الصعبة، وهي التي تسيطر.

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وأوضح سيد عبدالحفيظ، أن فريق الاهلي يجتهد دائما ويحترم جميع المنافسين، لذلك يحقق الفوز.

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ونجح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي؛ في قيادة فريقه للفوز بالمباراة والتتويج باللقب؛ بعد الفوز بنتيجة 3-2؛ تقدم فيها الأهلي بثلاثية نظيفة؛ قبل أن يقلص الزمالك الفارق بهدفين؛ قبل أن يطلق الألماني فليكس بروتش صافرة النهاية.

واستطاع فايلر؛ في الدخول للقائمة الذهبية لمدربين الأهلي المتوجين باللقب؛ ليصبح المدرب السادس المتوج باللقب في تاريخ النادي.

ومارس الأهلي؛ هوايته المفضلة بالتتويج على حساب الزمالك؛ بالسوبر لينجح في الفوز باللقب الخامس على حسابه مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض.