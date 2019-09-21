رياضة | موعد مباراة الزمالك القادمة عقب خسارة السوبر من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك القادمة عقب خسارة السوبر من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويسعى المارد الأبيض لتحقيق بداية جيدة في بطولة الدوري المصري من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 2015، وحصل النادي الأهلي على اللقب في النسخة الماضية.
ودارت أزمة كبيرة من مجلس إدارة النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب انتهاء مباراة السوبر المصري وفوز المارد الأحمر باللقب الحادي عشر في تاريخه على حساب القلعة البيضاء.
وقامت جماهير النادي الاهلي بتوجيه السباب إلى مرتضى منصور ورئيس نادي الزمالك عقب المباراة مباشرة، مما جعل رئيس القلعة البيضاء يتوجه بالسباب إلى النادي الاهلي ومجلس إدارته.
وقرر لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني للفريق عدم تسلم الميداليات الفضية بعد الخسارة من النادي الأهلي في نهائي السوبر المصري في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وجاء هذا الرفض من لاعبي الزمالك والجهاز الفني بعد الهجوم الذي تعرضوا له من قبل جماهير النادي الأهلي وتوجيه السباب لهم عقب المباراة مباشرة.