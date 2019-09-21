شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعلن غياب سلمان الفرج عن مواجهة الاتحاد في الدوري والان مع التفاصيل

أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة، غياب سلمان المفرج لاعب الفريق عن مواجهة نادي الاتحاد القادمة في بطولة الدوري السعودي.

سبب غياب سلمان المفرج عن مواجهة الاتحاد

وأكد نادي الهلال أن سبب غياب سلمان المفرج، هو معاناته من الإصابة وعدم جاهزيته حيث لازال يواصل برنامجه التأهيلي في مقر النادي.

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موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة نادي الهلال ضد الاتحاد غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري السعودي، على ملعب الملك عبدالله الدولي.

ويتقدم الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين فقط.