الامارات | شايفر: أخطاء بني ياس واضحة.. و«نقطة عجمان» غير مرضية

شكرا لقرائتكم خبر عن شايفر: أخطاء بني ياس واضحة.. و«نقطة عجمان» غير مرضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدرب بني ياس، الألماني وينفيرد شايفر، بأن فريقه ارتكب أخطاء عدة في الشوط الأول منحت الأفضلية لفريق عجمان في المباراة التي جمعتهما أول من أمس في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وانتهت بالتعادل 2-2.

وقال شايفر في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لست سعيداً بنقطة التعادل، لكنني سعيد بعدد من الإيجابيات التي خرجنا بها من هذا اللقاء، علينا فقط الاستفادة مما حدث في اللقاء، ونطور الفريق في بعض النقاط المهمة، خصوصاً في خط الوسط والتمريرات، وخلق فرص للتسجيل والكرات العالية، وهذا ما لم نكن سعيدين به».

وتابع: «على مستوى الأداء ارتكبنا أخطاء كانت واضحة، إذ لم يقم لاعبو الوسط بالمساندة الهجومية على النحو المطلوب، وكان فواز عوانة ولويس انتونيو متراجعين كثيراً للخلف، لكننا بعدها نجحنا في تدارك هذا الأمر وصنعنا العديد من الفرص التي سجل منها فواز عوانة واياندايا توزي هدفين». وأضاف: «من الأمور الجيدة التي حدثت في اللقاء نزول سلطان الشامسي، الذي أسهم في تحسن الحالة الهجومية للفريق، فقد تحسن الأداء للأفضل».

وأوضح: «علينا أن نضع الكثير من الأمور في وضعها الصحيح، المباراة كانت هي الأولى للسماوي في الدوري ولاعبونا كانوا متوترين بعض الشيء، الآن يجب علينا أن نُشاهد أخطاءنا، ويجب علينا التحدث عن ماذا سنغير وماذا نغير ونعمل، فاستقبال هدفين من كرات ثابتة هذا أمر ليس جيداً من الدفاع».

وختم: «فريقنا يضم عناصر عدة شابة وطموحة، نريد أن يكون اللقاء المقبل أفضل، نريد أن نلعب أكثر على أطراف الملعب ونمرر بشكل أفضل».

من جهته، وصف مهاجم بني ياس سلطان الشامسي، التعادل مع عجمان بأنه نتيجة غير جيدة، مشدداً على أن فريقه أضاع فوزاً كان في المتناول لعدم استغلال الفرص العديدة التي سنحت لزملائه على مدار شوطي اللقاء».

الرمادي: سننافس الكبار إذا توافرت الإمكانات.. هدفنا البقاء

قال مدرب عجمان المصري أيمن الرمادي، إن هدف فريقه في الدوري هذا الموسم هو البقاء مع الكبار وعدم مغادرة دوري الخليج العربي.

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وأضاف في تصريحات صحافية: «لدينا استراتيجية عمل واضحة، الأولى أن نبقى بين مصاف أندية المحترفين، والهدف الآخر الذي يأتي بعده أن نعمل على التطوير وبناء فريق يكون قادراً على منافسة الكبار حينما تتوافر الإمكانات اللازمة».

وأوضح: «لا أستطيع أن أخفي ارتياحي من التعادل مع بني ياس، فالنقطة التي حصلنا عليها حتى وإن كنا نحن أصحاب التقدم مرتين تعد مرضية لي وللفريق أيضاً، ومن شأنها أن تُحافظ على معنويات اللاعبين في المباريات المقبلة، فالمهم كان بالنسبة لنا ألا نخرج من المباراة الافتتاحية بالدوري بأي خسارة».

وأوضح: «الشيء الوحيد الذي أحزنني أننا لم نقف داخل أرضية الملعب بشكل جيد بعد الهدف الثاني، وهو الأمر الذي مكن بني ياس من إدراك التعادل سريعاً، ولو حافظنا على ثباتنا بعد التقدم لكان يمكن للمباراة أن تذهب نتيجتها لمصلحتنا».

وختم الرمادي: «في مجمل اللقاء أنا سعيد للغاية بأداء اللاعبين، خصوصاً خط الدفاع».

حميد: أهدرنا 3 نقاط بالمتناول

أكد لاعب عجمان الصاعد حميد عبدالله، أن التعادل مع بني ياس يُعد نظرياً نتيجة جيدة، قياساً بقوة فريق بني ياس وإقامة المباراة على ملعبه وبين جماهيره.

وقال في تصريحات صحافية عقب المباراة: «لكن عطفاً على سيناريو المباراة والطريقة التي تعادل بها السماوي قبل ثماني دقائق فقط من النهاية، فيمكن القول بأننا أهدرنا ثلاث نقاط كانت في المتناول».

وأضاف: «يُحسب للاعبي عجمان أن هدف التعادل الذي جاء بعد دقيقة واحدة من تقدمنا لم ينل من معنوياتهم، واستطاعوا أن يصمدوا أمام المحاولات الهجومية المتتالية للفريق المنافس، وفي النهاية خرجنا بنقطة أفضل من لا شيء».