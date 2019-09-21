الامارات | سهيل الغيلاني بطل مونديال الخيول الصغيرة في إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن سهيل الغيلاني بطل مونديال الخيول الصغيرة في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف الفارس سهيل علي الغيلاني لقب مونديال الخيول الصغيرة في ختام «مهرجان محمد بن راشد للقدرة»، بميدان سان روسور في مدينة بيزا الإيطالية بإقيليم توسكانا، الذي أقيم برعاية مؤسسة ميدان و«عزيزي» للتطوير العقاري، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وحصد فرسان الإمارات العلامة الكاملة في مهرجان إيطاليا، بعد تتويجهم أبطالاً في مونديال الشباب والناشئين بفئتي الفردي والفرق في اليوم الافتتاحي الأول، واحتكارهم المراكز الخمسة الأولى إضافة إلى نيل لقب السباق الرئيس للمهرجان، ليختتم فرساننا مشاركاتهم العالمية بتحقيق فوز ثمين في بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 7 سنوات لمسافة 120 كلم.

وتوج الفارس سهيل الغيلاني بلقب المونديال على صهوة الفرس «كاليا ديس سيغينز» لإسطبلات إم 7 بإشراف المدرب محمد السبوسي، مسجلاً زمناً قدره 5.08.47 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس الاسباني جيل بيرنغوير على صهوة «لابانتو دي جيادارنكوا» لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 5.08.48 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس الفرنسي ميلودي توليسات على صهوة «كابيراز»، مسجلاً زمناً قدره 5.24.28 ساعات، تلاه في المركز الرابع الفارس العماني صالح البلوشي على صهوة «كاليبسا»، مسجلاً زمناً قدره 5.24.29 ساعات، وجاءت في المركز الخامس الفارسة الفرنسية بويرلي على صهوة «ساديا الحورية»، مسجلة زمناً قدره 5.24.30 ساعات.

وتصدر الفارس سهيل الغيلاني المرحلة الأولى من السباق لمسافة 40 كلم «المحور البرتقالي» ممتطياً صهوة الفرس «كاليا ديس سيغنيز» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1.34.02 ساعة، تلاه في المركز الثاني الفارس الاسباني جيل بيرنغوير على صهوة «ليبانتو» لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 1.37.02 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة البلجيكية لونا سشويتن على صهوة «شيمس ديس ساوفلونس»، مسجلة زمناً قدره 1.38.38 ساعة.

ولم تشهد المرحلة الثانية التي بلغت مسافتها 33 كلم «المحور الأزرق»، تغييرات على مستوى المراكز الثلاثة الأولى، حيث تمسك الفارس سهيل الغيلاني بالصدارة مسجلاً زمناً قدره 3.08.30 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارس جيل بيرنغوير مسجلة زمناً قدره 3.10.09 ساعات، وحلت في المركز الثالث الفارسة لونا سشويتن بزمن قدره 3.10.09 ساعات.

واستمر السيناريو ذاته في المرحلة الثالثة البالغة مسافتها 27 كلم «المحور الأبيض»، وتزعم المرحلة الفارس سهيل الغيلاني مسجلاً زمناً قدره 4.18.17 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارس جيل بينغوير بزمن قدره 4.22.37 ساعات، واحتلت المركز الثالث الفارسة لونا سشويتن مسجلة زمناً قدره 4.24.49 ساعات.

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية ومدير بعثة الإمارات، سعادته الكبيرة بنجاح مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في ايطاليا، والذي تكلل بنجاح كبير بالفوز بمونديال الشباب والناشئين والفوز في السباق الرئيس للمهرجان، إلى جانب الفوز ببطولة العالم للخيول الصغيرة رغم المشاركة الواسعة من مختلف دول العالم.

وتقدم العضب بالتهنئة والشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمناسبة نجاح مشاركة فرسان الإمارات على المستوى الخارجي، مؤكداً أن دعم وتوجيهات سموهما وراء مشاركة أبناء الإمارات المتميزة، واستمرار ريادتهم العالمية.

وعن تقدم الإمارات بملف استضافة كأس العالم 2022، أكد العضب أن حظوظ الإمارات تعتبر قوية في استضافة المونديال، وتعتبر الدولة المرشح الأبرز في إقامة الحدث، مشيراً إلى أن اختيار الاتحاد الدولي للفروسية للدولة المستضيفة يخضع لمعايير واعتبارات عديدة قبل إسناد البطولة للدولة التي سيتم اختيارها.

وأشار العضب إلى أن ثلاث دول تقدمت بطلب استضافة بطولة 2022، وهي الإمارات والسعودية وإيطاليا، موضحاً أن حسم ملف استضافة البطولة سيتم الإعلان عنه من قبل الاتحاد الدولي للفروسية في اجتماع الجمعية العمومية في نوفمبر المقبل.

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المعمري: فخور بلقب السباق الغالي

أعرب الفارس سعيد سلطان المعمري، بطل السباق الرئيس في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، عن سعادته وفخره بالفوز باللقب الغالي، وقال إن الانتصار الثمين يعتبر مسك ختام رائع لمشاركاته الخارجية، مهدياً اللقب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وأضاف المعمري أن «الكأس تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وكان الفوز غاية جميع الفرسان المشاركين من الإمارات وغيرها من دول العالم الأخرى المشاركة في الحدث، لتتواصل الأفراح في بعثة الإمارات المشاركة في المهرجان بعد الفوز بلقب مونديال الشباب والناشئين، واحتكار المراكز الخمسة الأولى في إنجاز رياضي فريد من نوعه».

وذكر البطل أنهم تعرضوا لضغوط بعد خروج عدد من خيول الإسطبل بسبب عدم تجاوز الفحص البيطري، وباتت الآمال معلقة على الفرس البطلة «آندي»، خصوصاً أن الفارق بين المركزين الأول والثاني يعتبر ضئيلاً، إلا أن الفرس أثبتت قدرتها وإمكاناتها على حسم الصراع، وسبق له المشاركة بها في سباق ويندسور للقدرة بالمملكة المتحدة في افتتاح الموسم الأوروبي وحقق معها المركز الرابع.

وأوضح المعمري أن الفوز في ختام الموسم الأوروبي يعتبر حافزاً قبل انطلاق التحدي المقبل في الموسم المحلي الحافل بالعديد من الإثارة في ظل وجود سباقات رئيسة مهمة.

15 حالة انسحاب

بلغ عدد الانسحابات في مونديال الخيول الصغيرة الذي أقيم أمس، 15 حالة انسحاب شهدها مونديال الخيول الصغيرة، بسبب عدم اجتياز الفحص البيطري الذي يعقب كل مرحلة بسبب ارتفاع نبضات القلب عن الحد المسموح به 64 نبضة في الدقيقة أو بسبب العرج «الليم»، أو بناء على رغبة الفارس في عدم استكمال السباق رأفة بالخيل.

الغيلاني: أهدي اللقب إلى «فارس العرب»

أهدى سهيل الغيلاني الفوز ببطولة العالم للخيول الصغيرة، إلى «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وقال إن «إنجازات رياضة القدرة في الإمارات هي نتاج للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة ومن أصحاب السمو الشيوخ».

وأضاف البطل أن «المنافسة لم تكن سهلة رغم صدارته للسباق في جميع مراحله منذ الانطلاقة، وحرص على تهدئة السرعة في المرحلة الثانية للاحتفاظ بمخزون طاقة الفرس رغم ملاحقته من فرسان مملكة البحرين وإسطبل (إس إس)»، مشيراً إلى أن مشاركته مع الفرس البطلة تعتبر الثانية إذ امتطاها في المشاركة الأولى بأوستن بارك في المملكة المتحدة.