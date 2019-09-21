الامارات | «فرسان الإرادة» يحصدون 43 ميدالية في «بارالمبية غرب آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فرسان الإرادة» يحصدون 43 ميدالية في «بارالمبية غرب آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف منتخب أصحاب الهمم 29 ميدالية جديدة إلى 14 تحصلوا عليها أول من أمس، ليرتفع حصاد الإمارات إلى 43 ميدالية ملونة، في منافسات النسخة الثانية لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي تختم بالعاصمة عمان مساء اليوم.

وأشاد الأمير الأردني رعد بن زيد، بما حققه أبطال الإمارات وفرسان الإرادة، وذلك خلال زيارته ملاعب المنافسات، وتفقد أحوال المشاركين في هذه الدورة والمتنافسين على ميدالياتها وألقابها وأرقامها، وشارك في تتويج كوكبة من الأبطال والبطلات بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين في خطوة تركت أثراً طيباً في نفوس كل المشاركين.

وشارك محمد الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس البعثة، في تتويج الأبطال الفائزين من الدول الأخرى، وحضر بجانب ذيبان سالم المهيري، الأمين العام لاتحاد أصحاب الهمم مدير البعثة، منافساتي ألعاب القوى ورفعات القوة.

ومن ناحية أخرى، وصل إلى الأردن، أول من أمس، أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، لمتابعة جزء من المنافسات، وحفل ختام دورة الألعاب.

وانتزع فرسان الإرادة خلال اليومين الأول والثاني للمنافسات (11 ميدالية ذهبية، و17 فضية، و15 برونزية)، حيث توج محمد القايد بذهبيتي 100 متر و800 متر، كما حققت عائشة الخالدي ذهبيتين في الرمح والقرص، ونالت موزة الزيودي الذهبية في رفعات القوة، ونورة الكتبي ذهبية الصولجان وبرونزية القرص، وعائشة الشامسي ذهب البوتشيا، وسعيد الضنحاني ذهبية الرمح وبرونزية الجلة ومريم المطروشي ذهبية القرص، وفضية الرمح، بينما نالت مريم الزيودي ذهبية الرمح، وفضية القرص، وتوج محمد الكعبي بذهب القرص.

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واعتبر البطل الأولمبي محمد القايد أن بطولة غرب آسيا مرحلة من المراحل التي تسهم في إعداد اللاعبين لبارالمبية طوكيو 2020، مبيناً أن مثل هذه المشاركات يستطيع اللاعب أن يختبر فيها نفسه جيداً، لأن هذه الألعاب فيها أكثر من لعبة، وهي مفتوحة وتفتتح المجال للاعبين الصغار في الاحتكاك، وقال في تصريحات صحافية: «بالتأكيد إن هذه البطولة تحقق بعض النجاحات، ونحن طموحنا الأكبر هو أن نشرف دولة الإمارات، وتعاهدنا على رفع علم الدولة عالياً خفاقاً في كل مشاركتنا مهما كان حجم البطولة، ودورنا كلاعبين أن نحافظ على لياقتنا البدنية والصحية». وقال رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات في اتحاد أصحاب الهمم عبدالله حسن الفلاسي، في تصريحات صحافية: عودنا أصحاب الهمم دائماً على الوصول إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية، وما حققوه في الأردن ليس غريباً على هذه الفئة.

- انتزع أبطال الإمارات

خلال اليومين الأول

والثاني للمنافسات

«11 ذهبية و17

فضية و15 برونزية».