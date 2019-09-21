الامارات | «مدافعان» يحرجان الوحدة في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مدافعان» يحرجان الوحدة في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح مدافعا الفجيرة عبدالله صالح وأحمد درويش في قيادة «الذئاب»، للفوز على الوحدة 1-صفر في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد أن سجل الأول هدف الفوز، ونجح الثاني بمنع مهاجمي الوحدة من تسجيل أهداف عدة في المباراة التي أقيمت على استاد الفجيرة الدولي.

وفرض أحمد درويش (20 سنة) نفسه نجم المباراة بعد أن تمكن من الحد من خطورة هداف الوحدة، الأرجنتيني سيباستيان تيغالي وزملائه.

وكانت أولى المحاولات الهجومية من قبل لاعب الوحدة الكوري شانغ ريم الذي تسلم كرة أمام مرمى الفجيرة سددها أعلى العارضة بقليل في الدقيقة (6)، بينما كان رد فعل الفجيرة عن طريق لاعبه سالم السيف الذي كاد أن يقود فريقه لهدف مبكر لولا تدخل حمدان الكمالي بإبعاد الكرة (11)، تلا ذلك تسديدة البرازيلي غابرييل من خارج الجزاء (13).

وتعرض حمدان الكمالي إلى الإصابة (19) بعد التحامه مع الليبيري جيبور غادر على إثرها الملعب في تغيير اضطراري، وكاد الفجيرة أن يتقدم بالهدف الأول لولا تدخل محمد المنهالي الذي أبعد كرة رأسية سددها سالم سيف داخل الست ياردات (26)، وأضاع خليل خميس فرصة تسجيل هدف للفجيرة عندما سدد خليل خميس الى جنب القائم وهو على بعد خطوات من المرمى.

وسدد إسماعيل مطر كرة قوية كانت في طريقها للمرمى لولا تدخل عبدالله صالح الذي ابعدها الى ركنية (35). وفرط سيباستيان تيغالي في فرصة سهلة عندما سدد برأسه أعلى العارضة (38).

وشكلت الكرات العرضية التي لعبها فهد سبيل نقاط القوة للفجيرة، والتي فرط في احداها الليبيري جيبور لتسجيل هدف سهل (40).

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ومن هجمة قادها الإسباني كارليتوس فرط الوحدة في فرصة تسجيل هدف أكيد، بعد أن سدد محمد المنهالي الى القائم (45+1).

وفي الشوط الثاني، ظهر الوحدة بشكل مختلف بعد أن شن لاعبوه هجمات خطرة أولاها التي سددها الإسباني كارلويتس (46)، وأخرى عبر تيغالي (49) وفي كلتيهما تصدى حارس المرمى إسماعيل بوفون ببسالة واضحة.

ولجأ الجزائري بوقرة الى تغيير تكتيكي بإخراج البرازيلي غابرييل وإشرك الفرنسي الاسانتي (مقيم) لتنشيط اللعب على الأجنحة (55).

وتدخل الحارس بوفون وتصدى لكرة لعبها تيغالي مرة ثانية، وهو على مشارف الست ياردات (61)، قبل أن يتدخل قائم مرمى الفجيرة مرة ثانية لكرة سددها الحسين صالح (66).

وأضاع تيغالي فرصة هدف لا تصدق عندما سدد كرته أعلى العارضة وهو على بعد خطوة من خط المرمى (79).

وسجل الفجيرة هدفاً جميلاً بأقدام عبدالله صالح الذي انفرد في الدقيقة (81)، بعد خطأ دفاعي للاعب ماجد عبدالله وتمكن من هز الشباك.