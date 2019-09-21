شكرا لقرائتكم الغندور : لاعبو الزمالك أحرف من الأهلي وميتشو يتحمل خسارة السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن لاعبى الزمالك أمهر من الأهلى ولكن نجوم الأحمر يتمتعوا بالقتال أكثر .

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم:" لاعبو الزمالك أمهر لكن لاعبو الأهلي اكثر قتالا وميتشو يتحمل المسؤولية".

وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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سجل أهداف الأحمر أجاى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 ، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80.

ويُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.