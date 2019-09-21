شكرا لقرائتكم تعرف على سر تواجد سمير عثمان فى مراسم تتويج الأهلى بالسوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة على منصة تتويج الأهلى بلقب السوبر على حساب الزمالك فى اللقاء الذى أقيم مساء اليوم الجمعة وأنتهى بفوز ألأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلم الخليج 365 أن سمير عثمان تواجد على المنصة بصفته مندوب الشركة الراعية لبطولة السوبر المصرى الذى جمع قطبى الكرة الأهلى والزمالك.

وشهدت مراسم تتويج الأهلى بالميداليات وكأس السوبر انسحاب الزمالك من المشهد بعدما رفض لاعبو الأبيض تسلم الميداليات الفضية التى يحصل عليها أصحاب المركز الثانى وغادروا أرضية الملعب قبل بدء مراسم التتويج.