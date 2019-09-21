شكرا لقرائتكم محمد هاني: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من الفوز بالسوبر وإسقاط الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد هاني، لاعب الأهلي، إن الفريق الأحمر كان في حالة تركيز قبل مباراة السوبر، رغم الفارق الزمني القصير مع مواجهة كانو سبورت التي أقيمت في غينيا الاستوائية في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا ان الفريق استعد جيدا، واستطاع أن يحقق اللقب بدعم ومساندة جماهير النادي ومجهود اللاعبين والجهاز الفني.

وأشار إلى أن الأهلي حقق العديد من المكاسب من خلال الفوز بلقب السوبر، أهمها التتويج ببطولة جديدة، وهي نقطة انطلاق قوية ودافع معنوي كبير في بداية الموسم الجديد.

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وأكد لاعب الأهلي أن أي لاعب يشارك مع الفريق دائما ما يكون على قدر المسئولية، والأهم أن الفريق فاز بالسوبر ونجح في إضافة بطولة جديدة إلى سجلات بطولاته.

وشدد محمد هاني، على أن الأهلي أمامه تحدٍ قوي في المرحلة المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي وان الفريق جاهز دائما لكل التحديات.