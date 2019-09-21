شكرا لقرائتكم يد الزمالك تواجه وداد سمارة المغربي وفاب الكاميروني وايتوال الكونغولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مراسم قرعة بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقرر إقامتها شهر أكتوبر المقبل، والتي أسفرت عن وقوع نادى الزمالك فى المجموعة الثانية التى تضم أندية كلا من ، وداد سمارة المغربى و فاب الكاميرونى و ايتوال الكونغولي و اسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر .

فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من ، انتر كلوب الأنجولى و جى اس كى الكونغولي و رد ستار الإيفواري واتليتكو دى مانديلو من الرأس الأخضر .

يذكر أن هذه القرعة كان مقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجارى، إلا أنه تم تأجيلها إقامتها اليوم .

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أقيمت القرعة اليوم فى نيامى بالنيجر على هامش بطولة أفريقيا للناشئات.

ومن المقرر أن يشارك فى بطولة أفريقيا للأندية من مصر فريقا الزمالك وسبورتنج، حيث ستقام البطولة فى شهر أكتوبر المقبل بالرأس الأخضر.

تأتى مشاركة الزمالك فى البطولة باعتباره بطل الدورى الممتاز فى الموسم المنتهى، بينما سبورتنج يحمل لقب كأس السوبر.