يد الزمالك تواجه وداد سمارة المغربي وفاب الكاميروني وايتوال الكونغولي...

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فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من ، انتر كلوب الأنجولى و جى اس كى الكونغولي و رد ستار الإيفواري واتليتكو دى مانديلو من الرأس الأخضر .
يذكر أن هذه القرعة كان مقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجارى، إلا أنه تم تأجيلها إقامتها اليوم .
أقيمت القرعة اليوم فى نيامى بالنيجر على هامش بطولة أفريقيا للناشئات.
ومن المقرر أن يشارك فى بطولة أفريقيا للأندية من مصر فريقا الزمالك وسبورتنج، حيث ستقام البطولة فى شهر أكتوبر المقبل بالرأس الأخضر.
تأتى مشاركة الزمالك فى البطولة باعتباره بطل الدورى الممتاز فى الموسم المنتهى، بينما سبورتنج يحمل لقب كأس السوبر.
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