شكرا لقرائتكم خالد الغندور : الأهلي كان خايف من الزماك وبيضيع وقت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن النادى الأهلى كان خائفا من الزمالك وقام بتضيع الوقت أكثر من مرة فى مباراة السوبر.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم:" الزمالك الأكثر حصولا على البطولات هذا الموسم بكأس مصر والكونفدرالية والسوبر السعودي".

وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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سجل أهداف الأحمر أجاى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 ، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80.

ويُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.