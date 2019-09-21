شكرا لقرائتكم محمود متولي: سعيد بالتتويج بأول بطولة مع الأهلي ولم يتم تحديد إصابتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن سعادته بالتتويج بأول بطولة مع الفريق الأحمر، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة واستحقوا بالفوز بالسوبر .

ونجح النادى الأهلى في التتويج ببطولة السوبر المصرى للمرة الـ11 فى تاريخه بعد فوزه بنتيجة 3-2 علي غريمه التقليدي الزمالك ، فى المباراة التى جرت اليوم على ستاد برج العرب.

Advertisements

وقال متولي في تصريحات لقناة الأهلي، "مكنتش حابب تكون بدايتي في مباراة مهمة بإصابة"، موجها الشكر إلي جماهير الفريق التي هتفت بإسمه وساندته عند الخروج من المباراة .

وأضاف :" الفوز بالسوبر المصري مهم جدا وسعيد بأول بطولة مع القلعة الحمراء ولاعبي الاهلي على قدر المسؤولية".

وتابع اللاعب: جماهير الاهلي تدعمنا دائما واشكرها على ذلك وهذا أمر طبيعي منهم والطبيب سيحدد اصابتي".