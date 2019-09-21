شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينعي الطفل أدهم كيكي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الطفل أدهم الكيكي الابن لاحد مشجعي نادي الزمالك اللذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أثناء توجههما إلى ستاد برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر التي أقيمت اليوم بين فريقي الأهلي والزمالك. والاتحاد المصري لكرة القدم إذ ينعي ابنا عزيزا ووالده من المنتمين لأسرة الكرة المصرية يتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمدهما بوافر رحمته ويلهم ذويهم الصبر الجميل ويدعو الله عز وجل أن يحفظ جماهير الكرة. المصرية وشعب مصر من أي سوء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة ينعي الطفل أدهم كيكي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.