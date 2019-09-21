شكرا لقرائتكم في الكلاسيكو.. إدواردو يتفوق على فيلانويفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لعب كارلوس فيلانويفا مع اتحاد جدة 90 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها اثني عشر هدفا 12 وصنع 28 وسدد 167، ست وستون منها على المرمى.

وينتظر الاتحاديون النسخة الأفضل من لاعب وسط فريقهم التشيلي في الجولة الرابعة من الدوري، خاصة بعد النسخة الباهتة التي قدمها في مباراتي الذهاب والإياب أمام الهلال بدوري أبطال آسيا.

وشارك فيلانويفيا في الكلاسيكو ثماني مرات، خمس منها في الدوري السعودي، ومواجهتان بدوري الأبطال وواحدة فقط كانت في كأس ولي العهد، وتمكن الاتحاد من الفوز في مباراتين مع فيلانويفا أمام الهلال، وتعادل في ثلاث ومثلها جاءت الخسارة.

رصيد اللاعب الاتحادي أمام الهلال يظهر صناعته لهدفين فقط، فيما تغيب الأهداف عن لقاءاته الثماني،ة وسدد فيلانويفا ثلاث مرات فقط واحدة منها على المرمى وتمكن التشيلي من استرداد الكرة 52 مرة، وقطعها 32 فيما خسر الكرة تسعين مرة.

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وفي صفوف أزرق العاصمة كتب البرازيلي كارلوس إدواردو اسمه في مئة وخمس مباراة مع الهلال بمختلف المسابقات منذ انضمامه إلى صفوفه صيف 2015، وتمكن فيها من تسجيل 51 وصنع 12 آخرين، وبلغ عدد تسديداته 327، و139 منها كانت على المرمى.

ابن التاسعة والعشرين عاما لعب ست مواجهات في الكلاسيكو مع الفريق العاصمي، خمس منها في الدوري وواحدة في كأس ولي العهد الموسم الماضي.

إحصائيات إدواردو أمام الاتحاد تظهر 4 أهداف له مقابل خلو رصيده من صناعة أي هدف، سدد الهلالي 22 مرة، ثمانٍ منها كانت على المرمى، استرد الكرة 24 مرة وقطعها 14 فيما خسرها 63 مرة.

وتعتبر مباراة يوم السبت في جدة رابع مواجهة بين إدواردو وفيلانويفا في الدوري بعد ثلاث شهدت فوز الهلال مرتين والاتحاد مرة وحيدة.