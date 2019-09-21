شكرا لقرائتكم أوساسونا يفشل في هز شباك بيتيس ويصل إلى تعادله الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل أوساسونا مسلسل التعادلات في الدوري الإسباني لكرة القدم بالتعادل السلبي مع ريال بيتيس يوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة من المسابقة. والتعادل هو الرابع على التوالي لأوساسونا الذي رفع رصيده إلى سبع نقاط ليقتسم المركز السابع مع ريال سوسييداد مؤقتا فيما رفع بيتيس رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوساسونا يفشل في هز شباك بيتيس ويصل إلى تعادله الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.