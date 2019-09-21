شكرا لقرائتكم كالياري يواصل صحوته ويهزم جنوى بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد كالياري صحوته في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين 3 - 1 على جنوى يوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة من المسابقة.
ورفع كالياري رصيده إلى ست نقاط ليتقدم إلى المركز الخامس وتجمد رصيد جنوه عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم جاءت الأهداف الأربعة في الشوط الثاني من المباراة. وافتتح جيوفاني سيميوني التسجيل في المباراة بهدف كالياري الأول في الدقيقة 46 وتعادل الإيفواري كريستيان كوامي بجنوه في الدقيقة 83 لكن النيران الصديقة خدمت كالياري حيث سجل كريستيان زاباتا لاعب جنوه هدف التقدم لأصحاب الأرض عن طرقي الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85 وأكد جواو بيدرو فوز كالياري بالهدف الثالث في الدقيقة 87.
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