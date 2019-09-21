شكرا لقرائتكم أمين حارث ينقذ شالكه أمام ماينز في الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ لاعب الوسط المغربي أمين حارث فريقه شالكه من كمين التعادل مع ضيفه ماينز وسجل له هدف الفوز 2 - 1 في الوقت القاتل من مباراة الفريقين اليوم في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وواصل شالكه صحوته وحقق الفوز الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى عشر نقاط ويقفز إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف فقط خلف لايبزج المتصدر لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. وتجمد رصيد ماينز عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة له في خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى شالكه الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله سوات سيردار في الدقيقة 36 وتعادل النمساوي كريم أونيسيو لماينز في الدقيقة 74 لكن حارث سجل هدف الفوز لشالكه في الدقيقة قبل الأخيرة من اللقاء.