9 لاعبين يمثلون الإمارات في خليجية أشبال وشباب الجودو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار الجهاز الفني لمنتخبات الجودو للمراحل العمرية 9 لاعبين للمشاركة في البطولة الخليجية 21 للجودو للأشبال والشباب والكاتا التي يستضيفها الاتحاد الكويتي للجودو بالتعاون مع اللجنة التنظيمية للجودو بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بعد عودة الرياضة الكويتية لمكانها الطبيعي بين دول العالم والتي تقام خلال الفترة من 25-30 سبتمبر الحالي.

وضمت القائمة المشاركة في خليجية الجودو 5 لاعبين من فريق اتحاد كلباء هم حسين سعيد الشامسي (35كلغ) وأحمد جاسم الثميري (60كلغ) وراشد محمد الحوسني (66كلغ) وعيسى جميل البدري (81كلغ) وعلي حسن الدرمكي (فوق 100كلغ)، وضمت القائمة لاعبيّن من نادي خورفكان هما محمد راشد النقبي (40كلغ) وحمد أحمد الهاشمي (50كلغ)، ومن نادي الشارقة تم اختيار اللاعب مانع جمعة عبد الرحمن في وزن تحت (55كلغ)، ومن نادي الفجيرة للفنون القتالية سعيد النقبي الذي يشارك في منافسات وزن تحت 73كلغ، وقد جاء اختيار تلك العناصر الواعدة عقب التجمع الذي أقيم مؤخراً بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي الأسبوع المنصرم لمختلف المراحل العمرية.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو بعثة المنتخب التي تغادر البلاد هذا الأسبوع على ضرورة المشاركة الإيجابية، معرباً عن أمله بأن يوفق لاعبو المنتخب لمواصلة تألقهم على الصعيد الخليجي والعربي والآسيوي وأن يتمكنوا من تحقيق طموحات الجودو الإماراتي بالرغم من صعوبة المنافسة مع الدول الخليجية التي شهدت تطوراً كبيراً في مستويات لاعبيها خلال الفترة الماضية.