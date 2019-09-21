شكرا لقرائتكم خبر عن المسعود نائباً لرئيس إدارة شركة كرة الجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة نائب رئيس هيئة الشرف، قراراً بتعيين طارق أحمد المسعود نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم.

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