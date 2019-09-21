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المسعود نائباً لرئيس إدارة شركة كرة الجزيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة نائب رئيس هيئة الشرف، قراراً بتعيين طارق أحمد المسعود نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم.

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