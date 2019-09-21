اخبار الرياضه

سيتي يعول على فرناندينيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يعول على فرناندينيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتقى لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو في منتصف الأسبوع، إلى حجم المهمة التي أوكلها إليه مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا من أجل سد الفراغ الدفاعي الناجم عن الإصابات، لكن مانشستر سيتي، بطل الموسمين الماضيين، يدرك أن الأمور لن تكون سهلة حين يواجه فريقاً مشاكساً مثل واتفورد اليوم السبت في المرحلة السادسة من .
ويتخلف سيتي في ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن وصيفه بعد خسارته في المرحلة الماضية أمام نوريتش سيتي 2-3، كما يواجه مدربه غوارديولا مشكلة حقيقية في مركزي قلب الدفاع مع إصابة الفرنسي أيمريك لابورت وجون ستونز، وسيخوض سيتي مباراة اليوم بقلب دفاع وحيد هو أوتاميندي، ما سيضطر فرناندينيو إلى سد هذا الفراغ، على غرار ما فعل الأربعاء ببراعة ضد فريقه السابق شاختار دانييتسك الأوكراني (3-صفر) في مستهل مشوار فريقه في .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيتي يعول على فرناندينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا