سيتي يعول على فرناندينيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتقى لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو في منتصف الأسبوع، إلى حجم المهمة التي أوكلها إليه مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا من أجل سد الفراغ الدفاعي الناجم عن الإصابات، لكن مانشستر سيتي، بطل الموسمين الماضيين، يدرك أن الأمور لن تكون سهلة حين يواجه فريقاً مشاكساً مثل واتفورد اليوم السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويتخلف سيتي في ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن وصيفه ليفربول بعد خسارته في المرحلة الماضية أمام نوريتش سيتي 2-3، كما يواجه مدربه غوارديولا مشكلة حقيقية في مركزي قلب الدفاع مع إصابة الفرنسي أيمريك لابورت وجون ستونز، وسيخوض سيتي مباراة اليوم بقلب دفاع وحيد هو أوتاميندي، ما سيضطر فرناندينيو إلى سد هذا الفراغ، على غرار ما فعل الأربعاء ببراعة ضد فريقه السابق شاختار دانييتسك الأوكراني (3-صفر) في مستهل مشوار فريقه في دوري أبطال أوروبا.