الغيلاني بطلاً لمونديال الخيول الصغيرة بمهرجان محمد بن راشد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توسكانا: علي الظاهري

خطف الفارس سهيل علي الغيلاني لقب مونديال الخيول الصغيرة في ختام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، بميدان سان روسور في مدينة بيزا الإيطالية بإقيليم توسكانا والذي أقيم برعاية مؤسسة ميدان و«عزيزي» للتطوير العقاري تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وحصد فرسان الإمارات العلامة الكاملة في مهرجان إيطاليا، بعد تتويجهم أبطالاً في مونديال الشباب والناشئين بفئتي «الفردي» و«الفرق» في اليوم الافتتاحي الأول واحتكارهم المراكز الخمسة الأولى إضافة إلى نيل لقب السباق الرئيسي للمهرجان، ليختتم فرساننا مشاركاتهم العالمية بتحقيق فوز ثمين في بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 7 سنوات لمسافة 120كلم.

وتوج الفارس سهيل الغيلاني بلقب المونديال ممتطياً صهوة الفرس «كاليا ديس سيغينز» لإسطبلات M7 تحت إشراف المدرب محمد السبوسي، مسجلاً زمناً قدره 5.08.47 ساعة، واحتل المركز الثاني الفارس الإسباني جيل بيرنغوير على صهوة «لابانتو دي جيادارنكوا» لإسطبلات SS

، مسجلاً زمناً قدره 5.08.48 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس الفرنسي ميلودي توليسات على صهوة «كابيراز»، مسجلاً زمناً قدره 5.24.28 ساعات، تلاه في المركز الرابع الفارس العُماني صالح البلوشي على صهوة «كاليبسا»، مسجلاً زمناً قدره 5.24.29 ساعة، وجاءت في المركز الخامس الفارسة الفرنسية بويرلي على صهوة «ساديا الحورية»، مسجلة زمناً قدره 5.24.30 ساعة.

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية ومدير بعثة الإمارات، سعادته الكبيرة بنجاح مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في إيطاليا، والذي تكلل بنجاح كبير بالفوز بمونديال الشباب والناشئين والفوز في السباق الرئيسي للمهرجان إلى جانب الفوز ببطولة العالم للخيول الصغيرة رغم المشاركة الواسعة من مختلف دول العالم.

وعن تقدم الإمارات بملف استضافة كأس العالم 2022، أكد العضب أن حظوظ الإمارات تعتبر قوية في استضافة المونديال، وتعتبر الدولة المرشح الأبرز في إقامة الحدث، مشيراً إلى أن اختيار الاتحاد الدولي للفروسية للدولة المستضيفة يخضع لمعايير واعتبارات عديدة قبل إسناد البطولة للدولة التي سيتم اختيارها.

وأشار العضب إلى أن 3 دول تقدمت بطلب استضافة بطولة 2022، وهي الإمارات والسعودية وإيطاليا، موضحاً أن حسم ملف استضافة البطولة سيتم الإعلان عنه من قبل الاتحاد الدولي للفروسية في اجتماع الجمعية العمومية في شهر نوفمبر المقبل.

وتطرق العضب إلى الموسم الأوروبي لرياضة القدرة الإماراتية وقال إنه كان ناجحاً بامتياز، حيث استهله فرسان الإمارات بفوز رائع في سباق ويندسور الملكي للقدرة بالمملكة المتحدة واختتمه فرساننا باحتكار ألقاب المهرجان في إيطاليا، مشيداً بجهود جميع العاملين ضمن فرق العمل التي ساهمت في نجاح المشاركة الإماراتية قبل التحدي الكبير للموسم المقبل ستتجه الأنظار فيه إلى بطولة العالم للكبار والتي ستقام على نفس الميدان في مدينة بيزا الايطالية، لافتاً إلى أن جميع فرق العمل استعدت لموسم السباقات المحلي في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

سهيل الغيلاني: أهدي اللقب إلى «فارس العرب»

أهدى البطل سهيل الغيلاني الفائز بالمركز الأول في بطولة العالم للخيول الصغيرة، الفوز إلى «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مؤكداً أن سلسلة الإنجازات لرياضة القدرة بالإمارات، هي نتاج حقيقي للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة ومن أصحاب السمو الشيوخ.

وأضاف البطل أن المنافسة لم تكن سهلة على الرغم من صدارته للسباق في جميع مراحله منذ الانطلاقة، وحرص على تهدئة السرعة في المرحلة الثانية للاحتفاظ بمخزون طاقة الفرس.

إسماعيل محمد: «آندي» مشروع بطل

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أكد المدرب إسماعيل محمد، أن فوز الفرس «آندي» بلقب السباق الرئيسي في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، يعتبر أول إنجاز لها في تاريخ مشاركاتها، وسبق لها المشاركة على نفس الأرضية كما شاركت على مستوى السباقات المحلية في الدولة في منافسات السيدات لمسافة 120 كلم، ثم انتقلت إلى المملكة المتحدة قبل أن تختتم مشاركاتها الخارجية بالفوز المثير الذي تحقق في لحظات حبست فيها الأنفاس عند الكيلومتر الأخير بعد صراع مع الوصيف، مما يؤكد أنها مشروع «بطل» خاصة وأنها صغيرة في السن.

وأفاد أن «آندي» قادرة على الظهور بصورة أقوى في الفترة المقبلة بعد تقديم أوراق اعتمادها في المنافسة بإيطاليا وتفوقها على المشاركين البالغ عددهم أكثر من 250، مؤكداً أن إسطبلات MRM جاهزة بقوة للموسم المحلي.

سعيد خليفة.. فارس يتطلع إلى مونديال الشباب والناشئين

يعتبر الفارس سعيد خليفة سليمان، أحد الفرسان الذين شاركوا في السباق الرئيسي بمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، واستطاع إنهاء المنافسة بنجاح بعد اجتياز الفحص البيطري والفني في جميع المراحل.

وأكد الفارس سعيد خليفة سليمان، البالغ من العمر 14 عاماً، أنه يتطلع إلى المشاركة في النسخة المقلبة من بطولة العالم للشباب والناشئين، حيث انطلق مشواره في عالم رياضة القدرة شهر نوفمبر/‏ تشرين الثاني الماضي، عبر الالتحاق بإسطبل العاصفة 2، ويبذل مجهوداً مضاعفاً منذ ذلك الحين لإنهاء السباقات التأهيلية، تمهيداً للمشاركة في السباقات الرئيسية في الموسم المحلي المقبل، مشيراً إلى أن «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يعتبر قدوته الأعلى، ومصدر إلهام جميع فرسان الإمارات، باعتبار سموه بطل العالم في هذه الرياضة.

سعيد المعمري: فخور باللقب الغالي

أعرب الفارس سعيد سلطان المعمري بطل السباق الرئيسي في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، عن سعادته وفخره بالفوز باللقب الغالي. وقال إن الانتصار الثمين يعتبر مسك الختام الرائع لمشاركاته الخارجية، وأضاف المعمري أن الكأس يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وكان الفوز غاية جميع الفرسان المشاركين من الإمارات وغيرها من دول العالم الأخرى المشاركة في الحدث، لتتواصل الأفراح في بعثة الإمارات المشاركة في المهرجان بعد الفوز بلقب مونديال الشباب والناشئين، واحتكار المراكز الخمسة الأولى في إنجاز رياضي فريد من نوعه.

وذكر البطل أنهم تعرضوا لضغوطات بعد خروج عدد من خيول الإسطبل بسبب عدم تجاوز الفحص البيطري، وباتت الآمال معلقة على الفرس البطلة «آندي» خاصة وأن الفارق بين المركز الأول وبين المركز الثاني يعتبر ضئيلاً، إلا أن الفرس أثبتت قدرتها وإمكانياتها على حسم الصراع.