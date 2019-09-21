شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة حكيم من الزوراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

قدم حكيم شاكر استقالته من تدريب الزوراء بعد تعادله أمام ضيفه السماوة من دون أهداف، ويناقش مجلس الإدارة الأسماء المرشحة لخلافته وأقربها باسم قاسم.

وبذات النتيجة انتهت مباراة أربيل مع ضيفه نفط الجنوب،في حين فاز الميناء على زاخو بهدف أحمد خالد.

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