«أبيض الناشئين» يتأهل إلى كأس آسيا 2020

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل منتخب الإمارات للناشئين إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2020 بعد فوزه على منتخب الدولة المضيفة قيرغيزستان 2-1 في استاد دولين عمرزاكوف في العاصمة بيشكيك، ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات.

وسجل سلطان عادل ويوسف إبراهيم هدفي منتخبنا الذي تأهل، بعد تصدره للمجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين، وتنتظره مباراة أخيرة مع لبنان ستكون هامشية.

وكان أبيض الناشئين فاز في الجولة الأولى على العراق بهدف دون مقابل أحرزه سلطان عادل محمد، فيما فاز منتخب قيرغيزستان على لبنان 3-2.

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